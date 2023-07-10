У Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП: є загибла та поранені

Унаслідок аварії загинула 33-річна жінка

У Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення. Про це повідомляє TVP3.

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Інцидент стався у ніч на 9 липня біля міста Хелма.

За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.

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Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.

Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

Згідно з висновками правоохоронців, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.

Раніше повідомлялося, що 36-річна українка в Польщі потрапила у ДТП, унаслідок якої втратила руку. Інцидент стався у польському місті Гнєзно Великопольського воєводства.

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За словами полсьських правоохоронців, громадянка України за кермом Mercedes Benz їхала центром міста. На ділянці з рухом по колу вона проігнорувала правила дорожнього руху й поїхала прямо. Машина влетіла в острівець безпеки, знесла кілька дорожніх знаків, а далі перекинулася на дах.

До слова, Печерський районний суд Києва закрив адмінсправу стосовно громадянина США, на якого було складено адмінпротокол за керування у стані алкогольного сп’яніння.

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