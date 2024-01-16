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18-річний українець втратив у Польщі ноги через нещасний випадок на роботі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
18-річний українець втратив у Польщі ноги через нещасний випадок на роботі
Тривають процесуальні дії поліції під керівництвом прокуратури
фото з відкритих джерел

Українець працював на меблевій фабриці за контрактом

В суботу,13 січня, на меблевій фабриці в польському місті Янків (Великопольське воєводство) верстат для обрізки дерева відрізав 18-річному українцю ноги. Про це повідомило видання RMF24.

18-річний громадянин України працював на заводі за контрактом. Внаслідок нещасного випадку хлопець втратив обидві ноги до колін.

«Поліція під керівництвом прокуратури проводить процесуальні дії щодо з'ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний хлопець втратив ноги», – повідомив надкомісар Роберт Ігнасяк з окружного управління поліції в Кепі.

Мацєй Мелер, речник окружної прокуратури в Оструві-Велькопольському заявив, що від висновків поліції залежатимуть дії прокуратури у справі. Він підкреслив, що важливо належним чином зібрати доказову базу та зробити відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.

Як раніше повідомлялося, у Польщі трапився нещасний випадок на колії. 14-річний хлопець з України намагався врятувати свою подругу-польку від вантажного потяга, проте сам загинув.

Теги: Польща українці поліція

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