У Польщі трагічно загинув неповнолітній українець

Хлопець намагався врятувати свою подругу від зустрічного поїзда

У Польщі трапився нещасний випадок на колії. 14-річний хлопець з України намагався врятувати свою подругу-польку від вантажного потяга, проте сам загинув. Про це пише польське видання tvn.pl.

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Відомо, що трагічний інцидент відбувся у ніч з вівторка на середу, 6 вересня у місті Сваржедзі на залізничній колії.

За попередніми даними, відразу після опівночі товарний потяг, що прямував з Прушкува до Німеччини збив хлопчика і 13-річну дівчинку. Підлітки сиділи на колії.

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Зазначається, що хлопець намагався врятувати свою подругу від зустрічного поїзда. Дівчину доставили до лікарні в Познані з численними травмами, вона втратила руку.

Поліція розслідує трагічний випадок та з'ясовує чому підлітки перебували на колії.

«Попередні висновки вказують на те, що дівчинка опинилася на колії на платформі з нез'ясованих поки що причин. 14-річний хлопець намагався допомогти їй і сам потрапив під потяг. Від отриманих травм він помер на місці. Дівчинку з серйозними травмами доставили до лікарні», – повідомила помічниця начальника Познанської поліції Марта Мроз.

За неофіційними даними журналістів, на вокзалі було четверо підлітків. Кожен з них був з іншого населеного пункту, і незрозуміло, що вони робили на місці події. 14-річний підліток, який врятував життя своєї подруги, був громадянином України, який жив у Вшестіні, приблизно за 40 км від Сваржендза. Його подруга була на рік молодшою – польською дівчиною зі Слупецького повіту.

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Нагадаємо, у Польщі автобус з групою громадян з України врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.