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На честь убитого окупантами письменника Вакуленка буде названа вулиця

glavcom.ua

Письменника жорстоко вбили російські кати під час окупації Харківщини

В Ізюмі, що на Харківщині одна з вулиць буде названа на честь дитячого письменника та волонтера Володимира Вакуленка, який загинув від рук рашистів. Про це повідомив заступник мера Володимир Мацокін на своїй сторінці у Facebook.

«Володимира Вакуленка було вбито російськими катами... Тварюки. Грьобаний «рускій мір» у всій своїй диявольській красі. Це болісна втрата. У місті обов'язково буде вулиця Володимира Вакуленка», – написав Мацокін.

Як стало відомо після звільнення Харківщини, у березні 2022 року російські окупанти викрали письменника з його будинку в селі Капитолівка поблизу Ізюма. Батьки Вакуленка шукали сина понад пів року. Згодом вони дізналися, що Володимира викрали російські окупанти.

Після деокупації Ізюма було знайдено масове поховання і журнал місцевої ритуальної служби, в якому ім'я письменника значилося під номером 319. І хоча спочатку прокуратура Харківської області заперечувала наявність тіла письменника, розслідувачі знайшли фото того, хто був похований під цим номером. На ньому були прострелені документи Вакуленка, а також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Наразі загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко – дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій.

Як стало відомо раніше, під час окупації Харківщини російські загарбники вбили дитячого письменника Володимира Вакуленка. 

Згодом поліція повідомила нові деталі убивства письменника. 

Теги: Харківщина Ізюм вулиця окупанти письменник смерть

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