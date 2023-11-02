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Чому багато дітей убито у Секторі Гази: пояснення Business Іnsider

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому багато дітей убито у Секторі Гази: пояснення Business Іnsider
У Секторі Гази вбито дуже багато дітей
фото: AP Photo

Сектор Гази є однією з найбільш густонаселених територій у світі, із великою кількістю молодого населення 

Місячна боротьба між Ізраїлем і ХАМАСом вбиває дітей швидше, ніж майже будь-який інший збройний конфлікт за десятиліття. Серед загиблих у Секторі Гази від початку нанесення ЦАХАЛом авіаударів по анклаву майже 70% – це діти і жінки. Загалом станом на 30 жовтня протягом останніх тижнів у Газі було вбито 3542 дітей.  

Висока частка дітей серед загиблих внаслідок загострення конфлікту в Секторі Газа пояснюється політикою ХАМАСу щодо заохочення народжуваності. Кілька факторів сприяють підвищенню кількості дитячих смертей. Зокрема демографія та географія відіграють важливу роль – майже половина з 2,1 мільйона жителів Гази віком від 18 років. Крім того, що Газа є однією з найбільш густонаселених територій у світі, рельєф території переважно рівнинний, що збільшує радіус дії бомб і вибухівки. Про це пише видання Business Іnsider.

З кожних 10 загиблих у Секторі Гази, у списку Міжнародної організації здоров'я, четверо були дітьми. Ця частка дитячих смертей перевищує всі інші останні збройні конфлікти, включаючи вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Як писав раніше журнал The Economist, велика кількість дитячих смертей у Секторі Гази відображає, серед іншого, його особливо молоду демографію. Близько половини населення палестинських територій молодше 20 років, що набагато вище, ніж у середньому в інших країнах з доходом вище середнього, таких як Ірак, Намібія та Таїланд.

Чому багато дітей убито у Секторі Гази: пояснення Business Іnsider фото 1

Єдина вичерпна статистика щодо жертв серед цивільного населення в Газі надходить від Міністерства охорони здоров’я Палестини, агентства уряду Гази, яким керує ХАМАС, довіра до якого піддалася пильній перевірці після того, як воно звинуватило у вибуху в баптистському госпіталі Аль-Ахлі в Газі ізраїльські сили – твердження оскаржувалося численними дослідниками відкритих джерел та оцінкою розвідників США. Після того, як президент Джо Байден публічно засумнівався в точності статистики жертв, Міністерство охорони здоров’я оприлюднило список, у якому, за його словами, містилися імена, ідентифікаційні номери та вік усіх загиблих під час ізраїльських авіаударів. 

Видання зазначає, що такий високий показник дитячої смертності у збройному конфлікті пояснюється «демографічними особливостями» регіону та політикою ХАМАСу.

Цікаво, що у неділю міжнародна гуманітарна організація Save The Children заявила, що кількість дітей, убитих у Секторі Гази за три тижні, перевищила загальну кількість дітей, убитих у всіх зонах глобального конфлікту з 2019 року. Щоб знайти порівнянну кількість загиблих, потрібно повернутися назад, до громадянської війни в Сирії, яка вбила 27 126 дітей протягом більш ніж 10 років, або триваючої громадянської війни в Ємені, в якій за сім років бойових дій загинули 3 774 дитини, згідно з даними ООН.

Для порівняння, поточному конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом менше місяця, і він продовжує посилюватися, оскільки Ізраїль починає наземні операції в Газі. Ні в Сирії, ні в Ємені діти не становили такої великої частки загиблих серед цивільного населення.

За словами директора Human Rights Watch по Ізраїлю та Палестині  Омара Шакіра, винна також ізраїльська стратегія нападу на Газу хвилею за хвилею авіаударів. За словами Шакіра, перебування в таборах для біженців, школах і лікарнях, керованих ООН, створює ризики для збільшення кількості жертв серед цивільного населення, оскільки люди скупчуються в районах, які піддаються нападу.

До слова, армія оборони Ізраїлю вдарила по табору біженців Джабалія в Секторі Гази. У результаті було ліквідовано ще одного командира ХАМАСу. Про це пише Reuters. Ізраїльські військові підтвердили удар та заявили, що вбили ще одного командира ХАМАСу під час другого удару по табору біженців. Вони заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС на основі точних даних розвідки та знищили керівника протитанкового ракетного підрозділу Мухаммеда Асара.

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Теги: Ізраїль армія військові ХАМАС населення

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