Брат убитого нардепа Ковальова працює на окупантів: ЗМІ оприлюднили докази

Юрій Ковальов володіє кількома підприємствами в Херсонській та Миколаївській області

Брат вбитого нардепа від «Слуги народу» Олексія Ковальова Юрій співпрацює з окупаційною владою Херсонщини. Про це пише «Мост».

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Як зазначається у повідомленні, росіяни внесли в свій Єдиний державний реєстр юридичних осіб Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб. «Реєстрація» відбулася 22 грудня 2022 року. Як стає зрозуміло із даних, внесених в Реєстр, керівником установи є Юрій Ковальов.

Ковальов – депутат Херсонської обласної ради від «Слуги народу» та рідний брат уже ліквідованого колаборанта Олексія Ковальова.

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Юрій Ковальов очолив завод по розведенню молоді частикових риб у 2016 році. Директором установи він залишався і на момент окупації російськими військами Голої Пристані, однак підозру у колабораціонізмі не отримував.

«Імовірно, поява даних про установу, очолювану Ковальовим, у російському ЄДРЮО може і свідчити, зокрема, про те, що Ковальов працює на росіян.

Загалом сім’я Ковальових загалом володіє 26 компаніями. Дохід компаній, пов’язаних із родиною Ковальових, станом на червень 2022 року, становив щонайменше 271 млн грн. Юрій Ковальов володіє кількома підприємствами в Херсонській та Миколаївській області», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, смерть колишнього депутата Верховної Ради України Олексія Ковальова, який пішов служити до окупаційної адміністрації Херсонської області, є потужним сигналом для інших колаборантів. У тому, що Кремль не уберіг Ковальова виявилось справжнє ставлення Москви до колаборантів. Про це йдеться у матеріалі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки для «Главкома».

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Нагадаємо, 28 серпня нардепа-колаборанта Олексія Ковальова застрелили у Залізному Порту Херсонської області.

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