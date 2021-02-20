У порту Лос-Анджелеса літак врізався у вантажівку (відео)

Літак Piper PA-32, що летів із Торранса, здійснив лобове зіткнення з вантажівкою

Пілот літака загинув внаслідок зіткнення

У порту американського міста Лос-Анджелес легкомоторний літак врізався у вантажівку під час аварії.

Про це повідомляє CBS Los Angeles.

Літак Piper PA-32, що летів із Торранса, здійснив лобове зіткнення з вантажівкою. В результаті катастрофи літака загинув пілот.

У той же час, водій вантажівки вижив і був доставлений у важкому стані в лікарню. Зазначається, що подія не вплинула на роботу лос-анджелеського порту, який розташований у Сан Педро.

До слова, 14 лютого російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку в Єкатеринбурзі.