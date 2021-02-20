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    У порту Лос-Анджелеса літак врізався у вантажівку (відео)

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    <p>Літак Piper PA-32, що летів із Торранса, здійснив лобове зіткнення з вантажівкою</p> - У порту Лос-Анджелеса літак врізався у вантажівку (відео)

    Літак Piper PA-32, що летів із Торранса, здійснив лобове зіткнення з вантажівкою

    Фото: CBS Los Angeles

    Пілот літака загинув внаслідок зіткнення

    У порту американського міста Лос-Анджелес легкомоторний літак врізався у вантажівку під час аварії.

    Про це повідомляє CBS Los Angeles.

    Літак Piper PA-32, що летів із Торранса, здійснив лобове зіткнення з вантажівкою. В результаті катастрофи літака загинув пілот.

    У той же час, водій вантажівки вижив і був доставлений у важкому стані в лікарню. Зазначається, що подія не вплинула на роботу лос-анджелеського порту, який розташований у Сан Педро.

    До слова, 14 лютого російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку в Єкатеринбурзі.

    Теги: США авіакатастрофа вантажівки літак аварія порт
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