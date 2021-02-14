Російський пасажирський літак здійснив екстрену посадку в Єкатеринбурзі

Sukhoi Superjet з 99 пасажирами на борту повернувся в Єкатеринбург

Причиною екстреної посадки стала технічна поломка

Російський літак Sukhoi Superjet 100 з пасажирами на борту, що летів з єкатеринбурзького аеропорту Кольцово в Уфу, здійснив екстрену посадку в Єкатеринбурзі. Про це в неділю, 14 лютого, повідомляє Е1.ru.

Причиною події стала технічна поломка. Відзначається, що незабаром після початку польоту спрацювали датчики несправності паливних фільтрів, через що екіпажем було прийнято рішення негайно посадити літак.

Sukhoi Superjet з 99 пасажирами на борту повернувся в Єкатеринбург. На даному рейсі працювали також чотири члени екіпажу. Уточнюється, що ніхто не постраждав, а посадка пройшла в штатному режимі.

Нагадаємо, у Росії пасажирський лайнер, що виконував рейс Воронеж – Санкт-Петербург, 4 вересня 2019 року екстрено повернувся в аеропорт вильоту через проблеми з шасі.

Як повідомлялося, 22 січня 2020 року, на рейсі Лос-Анджелес-Чикаго авіакомпанії American Airlines стався курйозний інцидент. Один з пасажирів влаштував дебош і зняв штани з бортпровідника, який спробував його заспокоїти. Причиною несамовитої поведінки пасажира був алкоголь.

Читайте також: