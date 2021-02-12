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    Як взимку злітає український велетень «Руслан». Яскраве відео

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    <em>Літаки Ан-124 використовуються для перевезення&nbsp;локомотивів,&nbsp;яхт,&nbsp;фюзеляжів&nbsp;літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів</em> - Як взимку злітає український велетень «Руслан». Яскраве відео
    Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів

    Ан-124 «Руслан» – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі

    На офіційній сторінці авіазаводу «Антонов» у Facebook було розміщене відео, на якому зафільмували момент зльоту українського літака «Руслан».

    «Виліт літака Ан-124-100-150 Antonov Airlines із засніженого аеродрому «Київ-Антонов-2», – йдеться у дописі.

    Ан-124 «Руслан» – український літак, який є найбільшим серійним вантажним літаком у світі, до появи Ан-225 «Мрія» був взагалі найбільшим літаком.
    Перший політ дослідний зразок літака здійснив 24 грудня 1982 року в Києві.
    Літаки Ан-124 використовуються для перевезення локомотивів, яхт, фюзеляжів літаків і багатьох інших великогабаритних вантажів. Ан-124 має систему присідання опор шасі, що дозволяє легко здійснювати завантаження.
    Теги: Антонов літак
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