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    У Португалії коронавірус спричинив понад 40% усіх смертей за два тижні

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    Протягом 25 січня &ndash; 7 лютого у країні зареєстровано 8536 смертей - У Португалії коронавірус спричинив понад 40% усіх смертей за два тижні
    Протягом 25 січня – 7 лютого у країні зареєстровано 8536 смертей

    Загалом від початку епідемії в Португалії виявлено понад 794 тис. випадків інфікування коронавірусом

    Причиною смерті більш ніж 40% жителів Португалії, які померли у період з 25 січня по 7 лютого, став Covid-19.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Publico.

    За даними відомства, протягом 25 січня – 7 лютого у країні зареєстровано 8536 смертей. З них 3633 були пов’язані з коронавірусом, що становить 42,5% від загальної кількості.

    У Португалії підрахували, що на січень 2021 року припало до 50% усіх смертей від Covid-19, підтверджених з початку епідемії.

    Дані Євростату за 2020 рік засвідчили, що загалом у ЄС найвищий пік «надлишкової смертності» спостерігався у листопаді – за цей місяць зафіксували на 40% більше смертей, ніж у середньому в попередні роки.

    Загалом від початку епідемії в Португалії виявлено понад 794 тис. випадків інфікування коронавірусом, утому числі 15,8 тис. летальних.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1287141
    • Одужали
      1134120
    • Хворіють
      128169
    • Померли
      24852

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні було зафіксовано 6531 новий випадок коронавірусу. 120 осіб померли внаслідок хвороби. З діагнозом ковід було госпіталізовано 2304 людини. Разом з тим одужало від хвороби 5857 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 61215 (зокрема методом ПЛР – 26095, методом ІФА – 15567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19553).

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    Теги: ЄС смерть хвороби епідемія коронавірус
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