Євросоюз подвоїть свій внесок у фонд забезпечення бідних країн вакцинами

ЄС збільшить свій внесок у фонд Covax з €500 млн до €1 млрд

Євросоюз подвоїть свій внесок у глобальний фонд Covax – з €500 млн до €1 млрд. Однак дата початку реальних поставок вакцини в рамках цієї ініціативи в країни, що розвиваються, поки невідома.

Про це написала у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми не можемо бути в безпеці, поки весь світ не в безпеці. Тому ЄС подвоює свій внесок у фонд Covax, Всесвітню ініціативу щодо забезпечення універсального доступу до вакцин, – з €500 млн до €1 млрд», –заявила фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що поставки вакцини в країни третього світу «почнуться скоро», не уточнюючи конкретних термінів.

За її словами, головна проблема з поставками вакцини в бідні країни світу полягає в нестачі виробництва вакцини – на цей час усі виробничі можливості законтрактовані провідними країнами світу до кінця 2021 року, причому ЄС досі продовжує відчувати нестачу вакцини.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив, що Штати направлять 4 млрд доларів на допомогу в закупівлі вакцин від коронавірусу для бідних країн через програму Covax.

Як відомо, Україна в рамках ініціативи Covax підписала технічні документи про надання 8 млн доз вакцини від Covid-19, які повинні надійти орієнтовно навесні 2021 року. 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи Covax.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що вакцинація українців від коронавірусу розпочнеться 15 лютого. Згодом, міністр сказав, що вакцина «трішечки» затримується.

Відтак в Міністерстві охорони здоров'я знову відтермінували початок вакцинації.

Степанов каже, що вакцинація почнеться в лютому, але ймовірно вже наступного тижня.

До цього на ранковому брифінгу 16 лютого глава МОЗ запевняв, що вакцинація розпочнеться на поточному тижні, а «технічні проблеми», які виникли з постачанням вакцини від коронавірусу в Україну, будуть вирішені за декілька днів.

Врешті не дочекавшись вакцини, Степанов серед ночі полетів в Індію, домовлятися з найбільшим у світі виробником вакцин у світі – Serum Institute of India.