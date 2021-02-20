МОЗ знайшов причину спалаху Covid-19 у західних областях

Головний санітарний лікар стверджує, що хворі на Covid-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани та інфікують персонал

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях спостерігається значне погіршення ситуації з коронавірусом

Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко пов'язує погіршення ситуації з коронавірусом у західних областях із зимовим туризмом.

Про це він сказав ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Якщо проаналізувати спалахи у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, а це три критично зростаючі області за кількістю випадків. Ми можемо чітко відслідкувати, що це пов'язано з масовим пересуванням там туристів», – пояснив Ляшко.

Головний санітарний лікар стверджує, що хворі на Covid-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани, інфікують персонал, а ті, своєю чергою, передають вірус одне одному.

«Тому на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу було прийнято рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і всі заклади громадського харчування», – додав Ляшко.

До слова, 19 лютого на Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.