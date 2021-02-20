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    МОЗ знайшов причину спалаху Covid-19 у західних областях

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    <p>Головний санітарний лікар стверджує, що хворі на Covid-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани та інфікують персонал</p> - МОЗ знайшов причину спалаху Covid-19 у західних областях

    Головний санітарний лікар стверджує, що хворі на Covid-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани та інфікують персонал

    У Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях спостерігається значне погіршення ситуації з коронавірусом

    Заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко пов'язує погіршення ситуації з коронавірусом у західних областях із зимовим туризмом.

    Про це він сказав ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    «Якщо проаналізувати спалахи у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, а це три критично зростаючі області за кількістю випадків. Ми можемо чітко відслідкувати, що це пов'язано з масовим пересуванням там туристів», – пояснив Ляшко.

    Головний санітарний лікар стверджує, що хворі на Covid-19 туристи приїжджають в готелі чи ресторани, інфікують персонал, а ті, своєю чергою, передають вірус одне одному.

    «Тому на засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу було прийнято рішення на тиждень призупинити всю розважальну інфраструктуру і всі заклади громадського харчування», – додав Ляшко.

    До слова, 19 лютого на Прикарпаття доставили перший в Україні мобільний Covid-госпіталь.

    Як відомо, в Івано-Франківській області спостерігається надзвичайно високий рівень захворюваності на коронавірус – у багатьох населених пунктах заповненість ліжко-місць понад 90%. У Центральній клінічній лікарні закінчилися ліжка. У звʼязку з цим госпіталізованих буквально кладуть у коридорах і їдальнях.

    На місце виїхав головний санлікар Віктор Ляшко, щоб розібратися в ситуації.

    Із 22 до 28 лютого в регіоні вводять «червону» карантинну зону через критичне поширення коронавірусу. У цей період закладам харчування дозволять працювати лише навинос. Робота розважальних закладів, кінотеатрів, клубів, спортзалів забороняється. Також будуть закриті школи для учнів 5-11 класів, а проведення масових культурних та релігійних заходів теж буде заборонене.

    Також голова Чернівецької обладміністрації Сергій Осачук заявив про загрозливу ситуацію з поширенням коронавірусу в області. У лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на ковід.

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      Теги: Міністерство охорони здоров'я Закарпаття Івано-Франківщина туризм Україна Чернівецька область епідемія коронавірус Віктор Ляшко
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