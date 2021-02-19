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    Пандемія коронавірусу

    Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу одужало 5 857 осіб

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    За добу здійснено&nbsp;61 215 тестувань - Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу одужало 5 857 осіб
    За добу здійснено 61 215 тестувань
    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській та Вінницькій областях

    Число заражень Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 6 531 новий випадок коронавірусу. 120 осіб померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 304 людини. Разом з тим одужало від хвороби 5 857 осіб.

    Здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

    За весь час пандемії в Україні:
    • захворіло – 1 293 672 особи;
    • одужало – 1 139 977 осіб;
    • летальних випадків – 24 972;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
    В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та
    Львівській (422) областях.

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    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 544 випадки;
    • Вінницька область – 581 випадок;
    • Волинська область – 180 випадків;
    • Дніпропетровська область – 397 випадків;
    • Донецька область – 132 випадки;
    • Житомирська область – 260 випадків;
    • Закарпатська область – 397 випадків;
    • Запорізька область – 182 випадки;
    • Івано-Франківська область – 753 випадки;
    • Київська область – 365 випадків;
    • Кіровоградська область – 63 випадки;
    • Луганська область – 43 випадки;
    • Львівська область – 422 випадки;
    • Миколаївська область – 182 випадки;
    • Одеська область – 238 випадків;
    • Полтавська область – 133 випадки;
    • Рівненська область – 134 випадки;
    • Сумська область – 104 випадки;
    • Тернопільська область – 217 випадків;
    • Харківська область – 182 випадки;
    • Херсонська область – 34 випадки;
    • Хмельницька область – 197 випадків;
    • Черкаська область – 155 випадків;
    • Чернівецька область – 458 випадків;
    • Чернігівська область – 178 випадків.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Напередодні місія ВООЗ у Вухані зробила нові заяви про походження коронавірусу. Зокрема, дослідники дійшли висновку, що теорія про виток коронавірусу з лабораторії є «надзвичайно малоймовірною».Також у ВООЗ заявили, що неможливо встановити, як коронавірус потрапив на ринок у Вухані. До таких висновків комісія прийшла на основі наявної епідеміологічної інформації. Новий коронавірус міг циркулювати в регіонах за межами Вухані до перших зареєстрованих випадків спалаху. Пізніше група експертів надасть детальний звіт про підсумки розслідування.
    Теги: Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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