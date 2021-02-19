Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу одужало 5 857 осіб

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській та Вінницькій областях

Число заражень Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 6 531 новий випадок коронавірусу. 120 осіб померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 304 людини. Разом з тим одужало від хвороби 5 857 осіб.

Здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 293 672 особи;

одужало – 1 139 977 осіб;

летальних випадків – 24 972;

проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована

В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та

Львівській (422) областях. Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 544 випадки;

Вінницька область – 581 випадок;

Волинська область – 180 випадків;

Дніпропетровська область – 397 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 260 випадків;

Закарпатська область – 397 випадків;

Запорізька область – 182 випадки;

Івано-Франківська область – 753 випадки;

Київська область – 365 випадків;

Кіровоградська область – 63 випадки;

Луганська область – 43 випадки;

Львівська область – 422 випадки;

Миколаївська область – 182 випадки;

Одеська область – 238 випадків;

Полтавська область – 133 випадки;

Рівненська область – 134 випадки;

Сумська область – 104 випадки;

Тернопільська область – 217 випадків;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 34 випадки;

Хмельницька область – 197 випадків;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 458 випадків;

Чернігівська область – 178 випадків.