Оперативні дані МОЗ. Минулої доби від коронавірусу одужало 5 857 осіб
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській та Вінницькій областях
Число заражень Covid-19 в Україні знову зростає. Як повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, за минулу добу було зафіксовано 6 531 новий випадок коронавірусу. 120 осіб померли внаслідок хвороби. Вчора з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 304 людини. Разом з тим одужало від хвороби 5 857 осіб.
Здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА – 15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).
- захворіло – 1 293 672 особи;
- одужало – 1 139 977 осіб;
- летальних випадків – 24 972;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована
В Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та
Львівській (422) областях.
- м. Київ – 544 випадки;
- Вінницька область – 581 випадок;
- Волинська область – 180 випадків;
- Дніпропетровська область – 397 випадків;
- Донецька область – 132 випадки;
- Житомирська область – 260 випадків;
- Закарпатська область – 397 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 753 випадки;
- Київська область – 365 випадків;
- Кіровоградська область – 63 випадки;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 422 випадки;
- Миколаївська область – 182 випадки;
- Одеська область – 238 випадків;
- Полтавська область – 133 випадки;
- Рівненська область – 134 випадки;
- Сумська область – 104 випадки;
- Тернопільська область – 217 випадків;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 34 випадки;
- Хмельницька область – 197 випадків;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 458 випадків;
- Чернігівська область – 178 випадків.