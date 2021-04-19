У посольстві Чехії в Росії залишаться п'ять дипломатів

Посольство Чехії в Росії покине практично вся політична частина

Глава міжнародного відділу адміністрації президента Чехії Рудольф Йіндрак заявив, що після висилки 20 чеських дипломатів з Росії працювати в посольстві Чехії в Москві продовжать п'ять дипломатів.

«Там залишаться всього п'ять дипломатів. Посольство покине практично вся політична частина», - розповів Йіндрак.

Він також звернув увагу на те, що російська сторона дала висланим дипломатам 24 години на виїзд з країни, в той час як Прага надала оголошеним персонами нон грата російським дипломатам 48 годин.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії. За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Нагадаємо, що Сенат Чехії у січні проголосував за позбавлення Росії можливості брати участь у підготовлюваному тендері на будівництво нового енергоблоку АЕС «Дуковани» у рамках санкцій проти Кремля. Однак ця пропозиція не була схвалена нижньою палатою парламенту.

Джерело: РИА Новости