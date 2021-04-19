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    Події в Україні

    На Харківщині двоє нападників обстріляли з пістолета чоловіка (відео)

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    На Харківщині поліцейські оперативно затримали двох зловмисників за напад на чоловіка - На Харківщині двоє нападників обстріляли з пістолета чоловіка (відео)
    На Харківщині поліцейські оперативно затримали двох зловмисників за напад на чоловіка
    Фото: Нацполіція

    Постраждалого з травмами голови та кульовими пораненнями тулуба доставили до лікарні

    В Харківській області затримали двох зловмисників за напад на чоловіка. Нападники побили потерпілого, а потім один зі зловмисників кілька разів вистрілив у нього з травматичного пістолета. Про це повідомляє поліція Харківської області.

    Зазначається, що 18 квітня близько 07:00 29-річний мешканець села Хролі прямував до магазину. Дорогою він зустрів двох чоловіків з битами у руках. Встановлено, що раніше у нього з ними був конфлікт.

    Тікаючи від них, потерпілий забіг до кафе-магазину. Нападники наздогнали його, побили та зробили кілька пострілів з травматичного пістолета.

    Постраждалого з травмами голови та кульовими пораненнями тулуба доставили до лікарні.

    Зловмисників затримали за лічені години. Це 36-річний місцевий мешканець, раніше засуджений за майновий злочин, а також 33-річний безробітний харків’янин. На даний час з ними працюють слідчі.

    Теги: напад Харківщина поліція злочин
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