Чеські дипломати, яких в Росії оголосили персонами нон грата, повинні покинути РФ до кінця 19 квітня

Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії персонами нон грата після рішення чеського МЗС вислати 18 російських дипломатів. Про це повідомляє МЗС РФ.

Зазначається, що чеські дипломати, яких в Росії оголосили персонами нон грата, повинні покинути РФ до кінця 19 квітня.

«Чеській стороні також пред'явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії Посольства Росії в Чехії», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що посол Чехії в РФ Вітєзслав Півонька проінформований про висилку чеських дипломатів з РФ.

Нагадаємо, у суботу ввечері поліція заявила, що Мішкін і Чепіга використовували різні особистості під час перебування у Чехії. Вони пробули в країні п'ять днів до першого вибуху у Врбетице.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Після звинувачення РФ в організації вибуху Чехія висилає 18 російських дипломатів.

Також поліція Чехії оголосила в розшук громадян Росії з документами на ім'я «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких раніше звинуватили в отруєнні Скрипалів у британському Солсбері.