У Техасі три людини загинули в результаті стрілянини

Три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас). Про це повідомляє в Twitter місцева медична служба.

За даними медиків, невідомий чоловік відкрив стрілянину на перетині двох вулиць. Наразі про його особистість нічого не відомо.

Multiple #ATCEMS , @AustinFireInfo & @Austin_Police assets responding/on-scene of a declared Active Attack/Shooter incident in the 9600 blk of Great Hills Trl (11:42); #ATCEMSMedics advising 3 patients with GSW injuries all three with CPR in progress. Avoid the area. MTF...

Поліція просить людей уникати місце злочину, так як ведеться розслідування.

У поліції зазначили, що стрілянина носила побутовий характер. Почався розшук підозрюваного.

APD is currently on scene of an active shooting incident at Great Hills Trail and Rain Creek Parkway. All residents are advised to shelter in place and avoid the area. PIO en route. - PIO8