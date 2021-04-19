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    У Техасі три людини загинули в результаті стрілянини

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    Поліція просить уникати місця, де сталася стрілянина - У Техасі три людини загинули в результаті стрілянини
    Поліція просить уникати місця, де сталася стрілянина
    Фото: NBC / YouTube

    Підозрюваний у вбивстві зник з місця події, його розшукує поліція

    Три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас). Про це повідомляє в Twitter місцева медична служба.

    За даними медиків, невідомий чоловік відкрив стрілянину на перетині двох вулиць. Наразі про його особистість нічого не відомо.

    Поліція просить людей уникати місце злочину, так як ведеться розслідування.

    У поліції зазначили, що стрілянина носила побутовий характер. Почався розшук підозрюваного.

    На цьому тижні в США вже двічі сталися інциденти із застосуванням зброї.

    У понеділок, 12 квітня, в школі міста Ноксвілль, штат Теннесі, сталася стрілянина в школі. Стрілок був убитий, один поліцейський отримав поранення.

    Теги: США розслідування поліція розшук стрілянина
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