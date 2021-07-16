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    У Німеччині через повінь зникли безвісти 1,3 тис осіб

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    Зруйновано, підтоплені або серйозно пошкоджені десятки житлових будинків - У Німеччині через повінь зникли безвісти 1,3 тис осіб
    Зруйновано, підтоплені або серйозно пошкоджені десятки житлових будинків
    Фото: Michael Probst/AP

    Раніше повінь в Німеччині забрала життя близько 60 осіб

    Влада округу Арвайлер німецької федеральної землі Рейнланд–Пфальц заявили про більш ніж 1,3 тис зниклих безвісти, повідомляє Reuters з посиланням на пресслужбу уряду округу.

    «В даний час виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному тільки районі окружного міста Бад–Нойенар–Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції тривають в даний час. Зважаючи на складну обстановки остаточні висновки щодо ситуації в даний час неможливі», – розповіли в керівництві округу.

    Раніше повінь в Німеччині забрала життя близько 60 осіб.

    Аномальні по силі зливи затопили промислово розвинений і густонаселений регіон країни – Північний Рейн–Вестфалії, а також кілька сусідніх земель.

    Зруйновано, підтоплені або серйозно пошкоджені десятки житлових будинків. Зупинено рух поїздів, перекриті автотраси. Рейн закритий для проходу суден.

    Є загиблі і в сусідній Бельгії. Схід країни теж йде під воду через зливи.

    Нагадаємо, в червні над Кримом пройшли зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта виявилися в зоні повеней. В результаті стихії постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

    У звʼязку з цим Україна вимагає, від країни-окупанта забезпечити безперешкодний і повний доступ на територію Кримського півострова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, аби змусити РФ виконувати взяті на себе зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом.

    Теги: Німеччина влада повінь час
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    У Німеччині через повінь зникли безвісти 1,3 тис осіб