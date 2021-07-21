Повені в Німеччині наробили збитків на 4-5 мільярдів євро (відео)

Саме в таку суму оцінили розмір застрахованих збитків від стихії

Застраховані збитки від повеней у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц можуть становити від чотирьох до п'яти мільярдів євро.

Таку попередню оцінку надав генеральний директор Німецької страхової асоціації (GDV) Йорґ Асмуссен (Jörg Asmussen) у середу, 20 липня, в Берліні. Про це пише DW.

Асмуссен додав, що детальну оцінку збитків оприлюднять протягом тижня. Оцінювання триває через те, що знищена інфраструктура не дозволяє оперативно дістатися в усі постраждалі від повеней райони.

Окрім того, триває збирання даних із Саксонії й Баварії, де також відбулися масштабні підтоплення.

Нинішні повені на заході Німеччини – одні з «найбільш руйнівних негод нещодавнього минулого», наголосив Асмуссен.

Прогнозують, що за обсягом застрахованих збитків 2021 рік випередить 2002-ий, коли відбулася сумнозвісна «повінь століття» на Ельбі та Дунаї.

Нагадаємо, у Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1 300 осіб.

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