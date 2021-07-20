У яку суму обійдеться відновлення Німеччини після повені

Люди не можуть повернутися додому. Фото DW

Збитки від стихії ще будуть рахувати, однак вже зрозуміло, що потрібні будуть «зусилля усієї країни»

Відновлення постраждалих районів у Західній Німеччині буде коштувати мільярди євро.

«Це виняткова ситуація, і ми можемо подолати все це лише тяжкою роботою і зусиллями всієї країни», – заявив міністр внутрішніх справ Хорст Зеєгофер під час відвідин міста Бад-Ноєнар-Арвайлер. Про це пише DPA.

Найбільше постраждав район Арвайлера. Там повінь забрала життя 117 людей.

Загальна кількість загиблих у Німеччині перевищила 160.

749 осіб отримали травми.

Є зниклі безвісти. Їхню кількість не називають.

Пожежники міста Ойскірхен у понеділок заперечили чутки про те, що дамбу поруч з містом може прорвати. Вони не знайшли на ній тріщин, воду продовжують відкачувати. Раніше через загрозу прориву евакуювали людей з прилеглої місцевості.

Свою роботу зупинили виробник автомобільних деталей ZF, енергетична компанія RWE, компанія з перероблювання міді Aurubis та інші.

Нагадаємо, Німеччина досі пожинає плоди катастрофічних повеней, від яких постраждали насамперед західні федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.

Станом на ранок понеділка, 19 липня, було відомо про 157 жертв повеней. Багато осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Як стало відомо, також руйнівні повені, що останнім часом нанесли серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, що зʼєднували Німеччину із Чехією.

Читайте також:



