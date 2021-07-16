Влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових

У результаті стихії в Німеччині безвісти зникли понад 1300 людей

Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі. Про це повідомляє видання Spiegel.

У Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб. Керівництво округу повідомило: «Наразі виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному лише районі окружного міста Бад-Ноєнар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції досі тривають. Попри складну обстановку, остаточні висновки щодо ситуації в цей час неможливі». Кількість жертв потопу перевищила 100 осіб.

У країні з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.

У зв'язку з цим міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла рішення ввести в країні режим військової катастрофи.

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових. За словами голови Міноборони, кількість залучених військових буде зростати.

Також, бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.