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    Влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи

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    До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових - Влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи
    До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових
    Фото: з відкритих джерел

    У результаті стихії в Німеччині безвісти зникли понад 1300 людей

    Міністерство оборони Німеччини ввело режим військової катастрофи. Тепер командири зможуть за власним рішенням направляти техніку на допомогу місцевій владі. Про це повідомляє видання Spiegel.

    У Німеччині, яка страждає від небезпечної повені, в результаті стихії безвісти зникли понад 1300 осіб. Керівництво округу повідомило: «Наразі виходимо з того, що є близько 1,3 тис. зниклих. В одному лише районі окружного міста Бад-Ноєнар-Арвайлер вранці було близько тисячі викликів, рятувальні операції досі тривають. Попри складну обстановку, остаточні висновки щодо ситуації в цей час неможливі». Кількість жертв потопу перевищила 100 осіб.

    У країні з вівторка тривають сильні дощі, через які утворилася повінь.

    У зв'язку з цим міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер прийняла рішення ввести в країні режим військової катастрофи.

    До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили вже 850 військових. За словами голови Міноборони, кількість залучених військових буде зростати.

    Також, бельгійські провінції Льєж і Намюр оголошені зоною стихійного лиха через потужні опади та повені.

    Теги: Німеччина Міноборони Аннегрет Крамп-Карренбауер повінь
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    Влада Німеччини оголосила режим військової катастрофи