Каменепад в Австрії забрав життя трьох людей



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У горах Австрії стався камнепад

Загалом постраждало вісім туристів. Серед постраждалих громадяни Австрії, один приїхав в країну з Угорщини

Вісім постраждалих туристів є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини

В Австрії рятувальники виявили тіло третьої людини, загиблої в результаті обвалу каменів в ущелині на південному сході країни.

Таким чином загальна кількість жертв обвалу каменів в ущелині на півдні країни збільшилася до трьох осіб, повідомляє телерадіокомпанія ORF.

«Напередодні увечері в поліцію звернулися двоє чоловіків і повідомили, що їх 30-річний сусід зі Словаччини пішов у похід в ущелині біля водоспадів Береншютцкламм і з того часу зв’язок з ним було втрачено», – розповів глава Альпійської поліції Герхард Рігльтхальнер.

Після цього Альпійська поліція і співробітники гірничорятувальної служби почали його пошуки. У ніч на п’ятницю тіло чоловіка було знайдено в глибокому затоні.

Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до дев’яти. Вісім з них є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

Нагадаємо, 8 липня у горах землі Штирія в Австрії стався каменепад, в результаті якого загинули дві людини і ще семеро постраждали. Про це з посиланням на місцевих.

Як повідомлялося, 4 липня, вранці проливні дощі обвалилися на південний регіон Японії, в префектурах Кумамото і Кагосіма сталася повінь. Японська влада наказала евакуюватися майже 800 тисячам людей з трьох міст – Кагосіма, Кірісіма і Айри.

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