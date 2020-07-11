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    У світі

    Каменепад в Австрії забрав життя трьох людей

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    У горах Австрії стався камнепад - Каменепад в Австрії забрав життя трьох людей
    У горах Австрії стався камнепад

    Загалом постраждало вісім туристів. Серед постраждалих громадяни Австрії, один приїхав в країну з Угорщини

    Вісім постраждалих туристів є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини

    В Австрії рятувальники виявили тіло третьої людини, загиблої в результаті обвалу каменів в ущелині на південному сході країни.

    Таким чином загальна кількість жертв обвалу каменів в ущелині на півдні країни збільшилася до трьох осіб, повідомляє телерадіокомпанія ORF.

    «Напередодні увечері в поліцію звернулися двоє чоловіків і повідомили, що їх 30-річний сусід зі Словаччини пішов у похід в ущелині біля водоспадів Береншютцкламм і з того часу зв’язок з ним було втрачено», – розповів глава Альпійської поліції Герхард Рігльтхальнер.

    Після цього Альпійська поліція і співробітники гірничорятувальної служби почали його пошуки. У ніч на п’ятницю тіло чоловіка було знайдено в глибокому затоні.

    Таким чином, загальна кількість постраждалих зросла до дев’яти. Вісім з них є громадянами Австрії, один приїхав в країну з Угорщини.

    Нагадаємо, 8 липня у горах землі Штирія в Австрії стався каменепад, в результаті якого загинули дві людини і ще семеро постраждали. Про це з посиланням на місцевих.

    Як повідомлялося, 4 липня, вранці проливні дощі обвалилися на південний регіон Японії, в префектурах Кумамото і Кагосіма сталася повінь. Японська влада наказала евакуюватися майже 800 тисячам людей з трьох міст – Кагосіма, Кірісіма і Айри.

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