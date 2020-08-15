  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Дніпрі сталася масштабна пожежа

    • Розсилка
    Наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв - У Дніпрі сталася масштабна пожежа
    Наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв

    Жертв та постраждалих нема - ДСНС

    У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.

    Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв.

    «Вогонь з’явився на складі, де зберігалися піддони, автомобільні акумуляторні батареї та ємкості з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає», - інформують рятувальники.

    У ДСНС зазначили, до гасіння пожежі залучено 40 людей та 12 од. техніки.

    Нагадаємо, 15 серпня на Житомирщині горів костел.

    Також в Одесі 15 серпня через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.

    пожежа ДСНС Дніпро рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ