У Дніпрі сталася масштабна пожежа
Наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв
Жертв та постраждалих нема - ДСНС
У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв.
«Вогонь з’явився на складі, де зберігалися піддони, автомобільні акумуляторні батареї та ємкості з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає», - інформують рятувальники.
У ДСНС зазначили, до гасіння пожежі залучено 40 людей та 12 од. техніки.
Нагадаємо, 15 серпня на Житомирщині горів костел.
Також в Одесі 15 серпня через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.