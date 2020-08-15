У Дніпрі сталася масштабна пожежа



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Наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв

Жертв та постраждалих нема - ДСНС

У Дніпрі на території одного з підприємств в одноповерховій складській будівлі сталась пожежа.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наразі пожежу локалізували на площі 2 тис. м кв.

«Вогонь з’явився на складі, де зберігалися піддони, автомобільні акумуляторні батареї та ємкості з автомобільним мастилом. Жертв та постраждалих немає», - інформують рятувальники.

У ДСНС зазначили, до гасіння пожежі залучено 40 людей та 12 од. техніки.

Нагадаємо, 15 серпня на Житомирщині горів костел.

Також в Одесі 15 серпня через пожежу у 20-поверховому будинку евакуювали людей.