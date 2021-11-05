Акт самоспалення як протест. Сьогодні у Празі вшанували пам’ять Василя Макуха

Акція проходить на пішоходному мосту, названому на його честь

У Чехії українська діаспора вшановує пам’ять Василя Макуха – українця, який віддав життя на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини.

Акція вшанування пам’яті Василя Макуха щорічно проходить на пішохідному мосту в Празі, названому на його честь, повідомили представники діаспори у Facebook.



«На фото – меморіальна табличка у Празі, присвячена пам'яті Василя Макуха, який 5 листопада 1968 року підпалив себе на Хрещатику в Києві на знак протесту проти радянської колонізації України та окупації Чехословаччини влітку 1968 року. Наступного дня він помер від опіків у лікарні, а його ім'я та вчинок довгий час були невідомими широкій громадськості», – йдеться в повідомленні.

Табличка встановлена на пішохідному мосту, названому на честь В. Макуха і відкритому у 2018 р. до 50-ої річниці з дня акту самоспалення українця.

5 листопада 1968 року Василь Макух на київському Хрещатику облився бензином та підпалив себе. Цим учинком він висловив радикальний протест проти радянської колонізації та русифікації України, а також проти окупації Чехословаччини влітку 1968 року. Наступного дня Василь Макух помер від опіків у лікарні, а його ім'я та вчинок довгий час замовчувалися.

Як повідомлялося, новий міст на честь дисидента Макуха знаходиться у празькому районі Вршовіце.

Нагадаємо, уряд пообіцяв підтримку для культурних проєктів українців за кордоном.