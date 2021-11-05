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    Акт самоспалення як протест. Сьогодні у Празі вшанували пам’ять Василя Макуха

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    Міст знаходиться у&nbsp;празькому районі Вршовіце - Акт самоспалення як протест. Сьогодні у Празі вшанували пам’ять Василя Макуха
    Міст знаходиться у празькому районі Вршовіце
    фото Embassy of Ukraine in Prague, 2019

    Акція проходить на пішоходному мосту, названому на його честь

    У Чехії українська діаспора вшановує пам’ять Василя Макуха – українця, який віддав життя на знак протесту проти радянської окупації Чехословаччини.

    Акція вшанування пам’яті Василя Макуха щорічно проходить на пішохідному мосту в Празі, названому на його честь, повідомили представники діаспори у Facebook.


    «На фото – меморіальна табличка у Празі, присвячена пам'яті Василя Макуха, який 5 листопада 1968 року підпалив себе на Хрещатику в Києві на знак протесту проти радянської колонізації України та окупації Чехословаччини влітку 1968 року. Наступного дня він помер від опіків у лікарні, а його ім'я та вчинок довгий час були невідомими широкій громадськості», – йдеться в повідомленні.

    Табличка встановлена на пішохідному мосту, названому на честь В. Макуха і відкритому у 2018 р. до 50-ої річниці з дня акту самоспалення українця.

    5 листопада 1968 року Василь Макух на київському Хрещатику облився бензином та підпалив себе. Цим учинком він висловив радикальний протест проти радянської колонізації та русифікації України, а також проти окупації Чехословаччини влітку 1968 року. Наступного дня Василь Макух помер від опіків у лікарні, а його ім'я та вчинок довгий час замовчувалися.

    Як повідомлялося, новий міст на честь дисидента Макуха знаходиться у празькому районі Вршовіце.

    Нагадаємо, уряд пообіцяв підтримку для культурних проєктів українців за кордоном.

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    Теги: акція час Василь Макух
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    Акт самоспалення як протест. Сьогодні у Празі вшанували пам’ять Василя Макуха