Суд Чехії затвердив 20-річний вирок найманцю «ЛНР»

У 2015 році Кантор відправився до Ростова-на-Дону, звідки був нелегально переправлений на Донбас

Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку

Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний вирок для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти України на боці російських збройних формувань. Про це повідомляє радіо iRozhlas.

33-річного Кантора судили за кримінальними статтями про «терористичний напад» і «участь у терористичній групі». 1 червня суд визнав його винним та призначив покаранняу вигляді 20 років позбавлення волі.

Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу.

«Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі у подібних заходах», - заявив голова апеляційного суду Іржі Лнєнічка.

За даними обвинувачення, Мартін Кантор дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні «ЛНР», був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків «звання сержанта» і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків «нагороду».

Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення «необґрунтованими».