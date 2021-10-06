Суд Чехії затвердив 20-річний вирок найманцю «ЛНР»
Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку
Апеляційний суд у Чехії затвердив 20-річний вирок для громадянина Чехії Мартіна Кантора, засудженого за участь у боях проти України на боці російських збройних формувань. Про це повідомляє радіо iRozhlas.
33-річного Кантора судили за кримінальними статтями про «терористичний напад» і «участь у терористичній групі». 1 червня суд визнав його винним та призначив покаранняу вигляді 20 років позбавлення волі.
Вирок винесено заочно, оскільки чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Як вважають, він і нині перебуває на окупованій частині Донбасу.
«Це надзвичайна справа... Можливо, це рішення стане застереженням для подібних авантюристів від участі у подібних заходах», - заявив голова апеляційного суду Іржі Лнєнічка.
За даними обвинувачення, Мартін Кантор дістався на окуповану частину Донбасу ще 2015 року нелегально через російський Ростов-на-Дону, підписав контракт в угрупованні «ЛНР», був вивчений на сапера і снайпера, брав участь у боях проти українських військ, отримав від бойовиків «звання сержанта» і став командиром відділення, потім був членом диверсійно-розвідувальної групи і отримав від бойовиків «нагороду».
Його адвокат на суді назвав ці обвинувачення «необґрунтованими».
Раніше повідомлося, що Ризький суд засудив колишнього бойовика так званої «ЛНР» Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Його визнали винним у закликах до ліквідації державної незалежності Латвії.
Нагадаємо, на окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі.
Тим часом, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині агента російських бойовиків «ЛНР». Зловмисник збирав розвідувальну інформацію про українські військові підрозділи, дислоковані на території регіону. Про це повідомляє Служба безпеки України.
За версією слідства, у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик, як вказали у СБУ, діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб. Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в ООС, додали у СБУ.