«Скриньку Пандори» відкрито. Чехія увійшла в круте політичне піке

Доля сама підкинула Росії шанс позбутися нелюбого прем’єра Чехії Андрея Бабіша

У травні 2021 року уряд Російської Федерації вніс Сполучені Штати Америки та Чеську Республіку до списку недружніх іноземних держав. Це сталося після розпалу дипломатичного конфлікту між Росією та Чехією, пов’язаного із вибухами семирічної давнини на складах у Врбетіце, в яких Прага звинуватила спецслужби РФ.

Після цього російсько-чеські відносини, за словами міністра закордонних справ Чехії Якуба Кульганека, «досягли критичної позначки». Однак, як виявилося, навесні дно пробите іще не було.

Нове погіршення взаємин між країнами відбулося всередині вересня – коли Росія, після затримання в аеропорту міста Прага росіянина Олександра Франчетті за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, зажадала від Чехії пояснень. Після чого Кремль пригрозив республіці на такі дії відповіддю.

Момент із затриманням Франчетті виявився не надто підходящим. Адже 8 і 9 жовтня у Чехії проходять вибори до парламенту. Й для Росії за будь-що потрібно, щоб влада в цій центральноєвропейській країні змінилася у вигідну для неї конфігурацію – на кшталт угорського сценарію.

Цікаво, що цими днями доля сама підкинула шанс позбутися чинного прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, чого Росія, вочевидь, неабияк бажає. Адже слід нагадати, що саме глава чеського уряду в квітні-місяці щодо подій у Врбетіце заявляв про наявність «резонних підозр стверджувати про причетність до вибуху співробітників підрозділу 29155 російського ГРУ». І в Москві це добре пам’ятають.

Нагодою, яка може допомогти РФ «відігратися» за квітневі й вересневі події, може виявитися глобальний витік даних Pandora Papers, що стався 3 жовтня. Оприлюднені Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів документи стосуються офшорів діючих та колишніх очільників держав.

Чеський прем’єр-міністр Бабіш був у числі тих світових лідерів, чиє таємне багатство було розкрито в Pandora Papers. Слідство виявило, що у 2009 році Бабіш інвестував близько двох десятків мільйонів євро в ряд підставних компаній, щоб купити нерухомість у селі на вершині пагорба на Французькій Рив’єрі поблизу Канн.

Лише за лічені дні до парламентських виборів Бабіш під час недільних передвиборних дебатів на CNN Prima News спростував цю інформацію, зазначивши, що він «купив нерухомість у 2009 році», тобто до політичної кар’єри. А також заявив, що місцева «мафія» журналістів намагалася покласти край його переобранню.

«Я чекав на те, що зроблять безпосередньо перед виборами, щоб мене скривдити і вплинути на чеські вибори», – заявив Бабіш.

У той же час, чеська поліція повідомила, що Національний центр боротьби з організованою злочинністю вивчить цю інформацію «не лише стосовно прем’єра Чеської Республіки, а й усіх громадян Чехії». І це, варто визнати, є навряд чи добрим знаком для глави чеського уряду.

Безперечно, нинішнього прем’єр-міністра Чехії чекають складні перевибори. Недавнє соцопитування показує, що його рух ANO має невелику перевагу перед двома опозиційними коаліціями.

Так, згідно з опитуванням, проведеним дослідницьким агентством Kantar, коаліційні партнери Бабіша – соціал-демократи – не долають поріг, необхідний для проходження до нижньої палати парламенту Чехії. Якщо ж цей прогноз підтвердиться на виборах, чинному прем’єру доведеться шукати інше політичне рішення, щоб залишитися на посаді.

Нині Бабіш очолює коаліційний уряд меншості, який в парламенті користується мовчазною підтримкою Комуністичної партії. Зрозуміло, що подібний альянс навряд чи можна назвати міцним та ще й в «токсичному» для нього середовищі.

Чеський парламент у червні не зумів винести чинному прем'єр-міністру країни Андрею Бабішу вотум недовіри. Із 200 депутатів лише 89 осіб проголосували за його відставку (фото з відкритих джерел)

Дійсно, політичні опоненти Андрея Бабіша не забарилися скористатися викриттями Pandora Papers. Так, під час згаданих дебатів, голова правоцентристської коаліції SPOLU Петр Фіала закликав очільника чеського уряду «з’ясувати, чи використовував він неоподатковувані кошти».

«Прем’єр бореться з податковими гаванями, а потім користується ними», – заявив Фіала.

Втім, якщо чеські діячі, подібні до Фіали, мають доволі жорстку позицію щодо Росії (лідер «Громадянсько-демократичної партії» не просто підтримує санкції – він дорікає західним країнам у слабкості і непослідовності щодо РФ) й збільшення за їхній рахунок крісел в парламенті навряд чи розверне країну у бік Кремля, то деякі інші суперечливі політсили, на кшталт євроскептичної та антиміграційної правої партії «Свобода і пряма демократія» (СПД) на чолі з Томіо Окамурою (не приховує бажання зняти санкції з Кремля й вимагає надання доказів щодо причетності російських агентів до вибухів у Врбетіце), можуть, у випадку ширшої присутності в законодавчому органі, спрямувати Прагу в протилежний від Брюсселю напрямок.

Більше того, СПД не приховує своїх наднаціональних амбіцій, а саме бажання взяти участь у європейських виборах. І, що головне, чеську політсилу в реалізації цього задуму підтримують такі відомі «євроскептики», як французьке «Національне об’єднання» Марін Ле Пен та голландська «Партія свободи» Герта Вілдерса, які не приховують свого приязного ставлення до путінської Росії й час від часу навіть її відвідують.

У випадку, якщо подібний сценарій матиме місце, це неабияк може змінити політичний ландшафт Чехії, регіону та Європи загалом. Для Кремля така ситуація є конче необхідною – задля того, щоб мати можливість взяти реванш за цьогорічні шпигунські скандали і отримати більший вплив на континенті.

Таким чином, все залежатиме від того, як розвиватимуться події у найближчий час. Варіанти можуть бути різними, однак негативний сценарій має чималі шанси втілитися в життя, адже «скриньку Пандори» вже відкрито.

Станіслав Желіховський,

кандидат політичних наук,

провідний фахівець Дипломатичної академії України

імені Геннадія Удовенка при МЗС

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