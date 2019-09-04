У Празі закрили брезентом пам’ятник радянському маршалу, який облили фарбою



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Статуя генерала Червоної армії часів Другої світової війни, неодноразово спаплюжена вандалами, покрита брезентом Фото: The Guardian

Брезент буде залишатися на пам’ятнику до 12 вересня, коли міська рада Праги буде вирішувати його подальшу долю

У Празі пам’ятник маршалу СРСР Івану Конєву накрили брезентом, щоб вандали більше не могли забруднювати його.

Про це повідомляє The Guardian.

«Статуя генерала Червоної армії часів Другої світової війни, неодноразово спаплюжена вандалами, була покрита брезентом на тлі ескалації конфлікту між чеськими чиновниками та посольством РФ у Празі з приводу долі монументу», - йдеться у повідомленні.

У посольстві РФ заявили, що це рішення стало «черговою ганьбою», та підкреслили, що це сталося напередодні 80-ї річниці початку Другої світової війни.

За словами представника міської ради, брезент буде залишатися на пам’ятнику до 12 вересня, коли міська рада Праги буде вирішувати його подальшу долю.

Нагадаємо, у серпні невідомі облили червоною фарбою постамент, на якому стоїть пам'ятник, а біля підніжжя написали білою фарбою: «Ні кривавому маршалу, ми не забудемо».

Невідомі написали також дату – 1968 рік. Зауважимо, що 1968 рік – це дата радянського вторгнення в Чехословаччину.