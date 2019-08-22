У Празі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник радянському маршалу



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Ні кривавому маршалу, ми не забудемо, - написали невідомі активісти

Пам'ятник радянському маршалу вже не вперше стає об'єктом атак, - поліція

У Празі невідомі облили червоною фарбою пам'ятник маршалу СРСР Івану Конєву.

Про це повідомляє 24 канал.

Зазначається, що пам'ятник радянському маршалу вже не вперше стає об'єктом атак.

«Невідомі облили червоною фарбою постамент, на якому стоїть пам'ятник, а біля підніжжя написали білою фарбою: «Ні кривавому маршалу, ми не забудемо», - йдеться у повідомленні.

Невідомі написали також дату – 1968 рік. Зауважимо, що 1968 рік – це дата радянського вторгнення в Чехословаччину.

Прессекретар празької поліції Ян Данек зазначив, що правоохоронці обстежать відбитки ніг і переглянуть записи з камер спостереження, щоб знайти виконавців.

Цікаво, що на цьому ж пам'ятнику празька влада встановила пояснювальні таблички чеською, англійською та російською мовами, у яких викладена біографія маршала «з усіма її достоїнствами та недоліками». Такий крок обурив Росію.