У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ

Скабєєвій «особливо тривожно за Крим»

Головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, яка хотіла «взяти Київ за три дні», в істериці через майбутній контрнаступ Сил оборони, який, за офіційною інформацією, має розпочатися у квітні-травні. Відповідне відео поширюють у телеграм-каналах.

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Скабєєва запитала у російського воєнкора, чи усвідомлює російська армія наслідки майбутньої спецоперації українських військових, заявивши, що їй «особливо тривожно за Крим».

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«Що ми знаємо про так званий український контрнаступ? Як ставитися до заяви Блінкена, що українці підуть (у контрнаступ, – ред.) і Вашингтон у стороні не залишиться», – прокричала пропагандисткапід час своє програми на російському телебаченні.

У відповідь воєнкор сказав, що потрібно «дуже серйозно» ставиться до того, що зараз відбувається на фронті.

Раніше кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва сильно розхвилювалася через поїздку президента України Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок 22 березня.