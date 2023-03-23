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Пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через поїздку Зеленського в Бахмут (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику через поїздку Зеленського в Бахмут (відео)
Відео з її промовою Скабєєвої розлетілося в мережі
фото скріншот відео

Путіністка не може збагнути, як Зеленському вдалося потрапити в місто «дорогою смерті»

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва сильно розхвилювалася через поїздку президента України Володимира Зеленського на Бахмутський напрямок 22 березня. Путіністка не може збагнути, як Зеленському вдалося потрапити в місто «дорогою смерті», яку, нібито, контролюють, росіяни. Про це йшлося в ефірі програми «60 хвилин» на пропагандистському каналі «Росія 1».

Відео з її промовою розлетілося в мережі. Скабєєва запросила до себе в ефір експерта, який не зміг підтвердити чи спростувати приїзд Зеленського в Бахмут.

«Що в результаті у Бахмуті? Повідомляють, що Зеленський з'їздив туди і нібито проїхав тією «дорогою смерті», яку повністю контролюють російські артилеристи», – заявила вона в ефірі передачі.

Водночас запрошений на ефір експерт, у якого Скабєєва запитала про цю ситуацію, заявив, що він не знає нічого про ситуацію в Бахмуті. «Щось відбувається точно», – повідомив він авторитетно.

Нагадаємо, 22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.

Теги: росія Володимир Зеленський президент місто Ольга Скабєєва відео Бахмут росіяни

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