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    У світі

    У протестах в Росії взяли участь не менш як 110 тисяч осіб

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    <p>Протести у Москві, Пушкінська площа</p> - У протестах в Росії взяли участь не менш як 110 тисяч осіб

    Протести у Москві, Пушкінська площа

    Фото ТАСС

    По всій РФ затримали 3296 осіб, у тому числі щонайменше 18 журналістів

    В акціях на підтримку заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального, які тривали по всій території Росії, взяли участь від 110 тисяч до 160 тисяч осіб.

    Про це повідомляє МБХ-медіа.

    Повідомляється, що найбільше людей вийшло на акції у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. У центрі Москви увечері, за підрахунками кореспондента МБХ-медіа, перебувало щонайменше 10 тисяч осіб. При цьому Reuters раніше оцінював число присутніх щонайменше у 40 тисяч.

    У Петербурзі, за різними оцінками, «на прогулянку» вийшли від 10 тис. до 20 тисяч осіб. У Єкатеринбурзі кореспондент видання оцінив число присутніх у 5 тисяч осіб. У штабі Навального назвали цифру у 15 тисяч.

    При мінімальних оцінках виходить щонайменше 110 тис. протестувальників у РФ. «Якщо виходити з максимальних оцінок числа учасників у Москві, Петербурзі і Єкатеринбурзі, число учасників акцій протесту у Росії перевищить 160 тисяч осіб», – пише видання.

    Зазначається, що тисячі людей вийшли на вулиці міст Далекого Сходу і Сибіру. Так, у Владивостоці в акції брали участь 3500 осіб, у Хабаровську – 1000, в Іркутську – 3000, у Новосибірську – 4000, у Красноярську – 2500, у Томську – 3000, у Кемерові – 1500.

    У Тюмені підтримати Навального прийшли 1500 осіб, в Уфі – 2500, у Челябінську – 5000, у Самарі – 3000, в Архангельську – 3000. Акції пройшли практично у всіх містах Росії, в яких вони були заплановані.

    Менше людей вийшло на вулиці Йошкар-Оли (200 осіб), Махачкали (200 осіб) і Анапи (200 осіб). У Геленджику, який знаходиться поруч з «палацом Путіна», на акцію прийшли також близько 200 осіб.

    Згідно з актуальними даними »ОВД-Инфо», по всій Росії затримали 3296 осіб, у тому числі щонайменше 18 журналістів.

    Нагадаємо, російські поліцейські під час акцій протесту опозиції затримали в Москві дружину голови «Фонду боротьби з корупцією» Олексія Навального Юлію. 

    Раніше стало відомо про перебої з мобільним звʼязком та доступом до мережі інтернет в районі проведення масових акцій у російській столиці.

    Теги: Росія протест Олексій Навальний
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