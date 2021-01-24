У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися сотні барів та ресторанів

Порушникам карантину у Празі загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів)

Організатором акції стала ініціатива, яка вважає, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом

У рамках акції протесту проти локдауну сотні барів та ресторанів відкрились у Чехії.

Про це повідомляє DW.

Організатором цієї акції стала ініціатива Chcipl pes, що перекладається як «мертвий пес». Зазначається, що назва цього руху натякає на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES.

Співзасновники цього руху вважають, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом.

Міська влада Праги стверджує, що порушникам карантину загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів, – ред).

Нагадаємо, бари, ресторани та розважальні заклади закриті у Чехії з жовтня минулого року. Дозвіл відкритись вони отримали лише на період Різдвяних свят.

Щодня в Чехії виявляють близько восьми тисяч нових хворих на коронавірус.

До слова, в Україні поліція за недотримання маскового режиму склала понад 78 тисяч адміністративних постанов