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    У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися сотні барів та ресторанів

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    Порушникам карантину у Празі загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів) - У Чехії на знак протесту проти локдауну відкрилися сотні барів та ресторанів
    Порушникам карантину у Празі загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів)

    Організатором акції стала ініціатива, яка вважає, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом

    У рамках акції протесту проти локдауну сотні барів та ресторанів відкрились у Чехії. 

    Про це повідомляє DW.

    Організатором цієї акції стала ініціатива Chcipl pes, що перекладається як «мертвий пес». Зазначається, що назва цього руху натякає на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES. 

    Співзасновники цього руху вважають, що міністри мають піти у відставку через хибний шлях, який вони обрали для боротьби із коронавірусом. 

    Міська влада Праги стверджує, що порушникам карантину загрожує максимальний штраф у розмірі 20 тисяч крон (трохи більше 900 доларів, – ред).  

    Нагадаємо, бари, ресторани та розважальні заклади закриті у Чехії з жовтня минулого року. Дозвіл відкритись вони отримали лише на період Різдвяних свят.

    Щодня в Чехії виявляють близько восьми тисяч нових хворих на коронавірус.

    До слова, в Україні поліція за недотримання маскового режиму склала понад 78 тисяч адміністративних постанов

    Теги: акція Чехія протест штраф ресторан карантин коронавірус
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