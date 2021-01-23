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    Протести на підтримку Навального. У центрі Москви почались проблеми зі зв'язком та інтернетом

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Сьогодні по всій Росії відбуваються акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального </p> - Протести на підтримку Навального. У центрі Москви почались проблеми зі зв'язком та інтернетом

    Сьогодні по всій Росії відбуваються акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального

    Фото zona.media

    Мобільні оператори пояснюють збій великим скупченням людей

    Акції протесту в Москві супроводжуються перебоями в роботі стільникового звʼязку та інтернету. Про подібні проблеми в районі московської Пушкінської площі повідомляється в телеграм-каналі Forbes. За словами кореспондента видання, щоб відправити фотографії та відео, доводиться спускатися в перехід метро.

    За даними сервісу Downdetector, проблеми зі зв'язком спостерігаються у всіх чотирьох найбільших стільникових операторів в Москві, Санкт-Петербурзі, Казані і Краснодарі.

    При цьому в прес-службі оператора звʼязку МТС повідомили, що мережа працює в звичайному режимі, передає РБК. «Мережа працює в звичайному режимі. Присутність великої кількості людей на обмеженому просторі з активним використанням передачі даних може призводити до зниження швидкості мобільного інтернету », – повідомили в компанії.

    Раніше повідомлялося, що в районі Пушкінської площі почали перекладати плитку. На опублікованих кадрах видно, як люди в спецодязі частково перекрили рух біля будівлі газети «Известия», де зазвичай проходять несанкціоновані протестні акції.

    У суботу, 23 січня, в Росії почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Акції супроводжуються побиттям та затриманням учасників.

    Нагадаємо, Навальний повернувся у Росію 17 січня після лікування у Німеччині, його літак повернули із Внуково у Шереметьєво, потім його затримали на паспортному контролі.

    Згодом суд,що відбувся у поліцейському відділку, санкціював тримання політика під вартою протягом 30 днів. Загалом Олексію Навальному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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    Теги: Росія політика мобільні оператори протест Олексій Навальний
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