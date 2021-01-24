Глави МЗС Євросоюзу збираються обговорити протести в Росії

По всій Росії у суботу затримано понад 3000 осіб

Зустріч запланована на понеділок

Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок, 25 січня, обговорять подальші кроки щодо реагування на масові затримання у РФ учасників акцій на підтримку Олексія Навального.

Про це написав у Тtwitter високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

«З тривогою спостерігаю за розвитком подій у Росії. Я шкодую про масові затримання, непропорційне застосування сили, відключення інтернету і телефонного зв'язку», – заявив він.

Боррель додав, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ситуацію, що склалася, у понеділок.

Як повідомлялося, у Росії в суботу, 23 січня, проходили акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що ця акція протесту найбільш масова за останні роки.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту в Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії. Також США закликали Кремль негайно звільнити Навального і протестувальників.

До слова, російська естрадна співачка Алла Пугачова після суботніх протестів підписалася в Instagram на опозиціонера Олексія Навального.