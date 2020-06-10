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    У світі

    У п'яти регіонах Італії за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу

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    У п'яти регіонах Італії за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу - У п'яти регіонах Італії за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу
    У п'яти регіонах Італії за добу не зафіксували нових випадків коронавірусу

    На цей час загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Італії становить 235 561

    Протягом останньої доби в Італії у 5 регіонах - Марке, Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Валле-д'Аоста та Калабрія, а також провінції Больцано не зафіксували нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

    Про це повідомляє агенція ANSA.

    «Згідно з даними Служби цивільного захисту, у провінції Больцано та 5 регіонах - Марке, Апулія, Фріулі-Венеція-Джулія, Валле-д'Аоста та Калабрія - немає нових випадків (зараження - ред.)», - йдеться у повідомленні.

    На цей час загальна кількість підтверджених випадків інфікування в Італії становить 235 561, приріст у порівнянні з минулою добою склав 283.

    Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксовано 79 летальних випадків, загальна їх кількість становить 34 043.

    Одужало та виписано з лікарень 168 646 осіб, з них 2 062 за добу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27856
    • Хворіють
      14634
    • Одужали
      12412
    • Померли
      810

    Станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано вже 27856 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст - 394 нових інфікованих. Померло за минулу добу 13 хворих на коронавірус. 

    хвороби час коронавірус
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