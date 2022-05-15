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    Парламент Фінляндії розгляне рішення про вступ до НАТО: названа дата

    Фінляндія офіційно вирішила вступити до НАТО - Парламент Фінляндії розгляне рішення про вступ до НАТО: названа дата
    Фінляндія офіційно вирішила вступити до НАТО
    фото з відкритих джерел

    Сьогодні президент Фінлндії і комітет із зовнішньої політики та політики безпеки вирішили, що країна подасть заявку на членство в НАТО

    Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що країна офіційно вирішила вступити до НАТО та подати заявку на членство. Про це повідомляє Yle.

    «Сьогодні президент і комітет із зовнішньої політики та політики безпеки вирішили, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО», – йдеться у повідомленні.

    Нііністе підкреслив, що заявка Фінляндії на членство не спрямована проти когось.

    «Це історичний день. Розпочинається нова ера. Безпека це не гра з нульовою сумою. Коли безпека Фінляндії максимальна, загальна безпека зростає», додав президент.

    За словами глави уряду, це рішення є історичним.

    «Як член НАТО ми також нестимемо відповідальність за безпеку Північноатлантичного альянсу в цілому», – додала Марін.

    Рішення про вступ до альянсу обговорюватиметься у фінському парламенті у понеділок, 16 травня.

    Раніше міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

    Відомо, що Швеція і Фінляндія погодилися подати одночасну заявку на членство в НАТО. Водночас у Росії вже почали погрожувати ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО.

    Нагадаємо, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Швеція та Фінляндія повинні скористатися можливістю якнайшвидше вступити до НАТО, поки президент Росії Володимир Путін зайнятий війною проти України.

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    Теги: Швеція росія окупанти НАТО війна путін Фінляндія Україна президент окупація парламент #stoprussia
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    Парламент Фінляндії розгляне рішення про вступ до НАТО: названа дата