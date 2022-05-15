У російському Новосибірську влаштували конкурс із прикрашання могил (фото)

Учасники конкурсу мали за одну годину прикрасити місце поховання плиткою, живими та штучними квітами

На цвинтарі російського міста Новосибірськ уперше відбувся конкурс із прикрашання могил. У ньому брали участь три команди: із Севастополя, Омська та Новосибірська. Вони мали за одну годину прикрасити місце поховання плиткою, живими та штучними квітами та іншими матеріалами. А переможець конкурсу отримав 20 тисяч рублів. Про це повідомляє місцеве видання NGS.RU.

«Журі конкурсу оцінювали як технологію, так і дизайн. У конкурсі виграла команда з Омська, і їм подарували 20 тисяч рублів», – ідеться в статті.

За словами учасниці журі Ірини Долженко, мета заходу – змістити фокус сприйняття місця поховання. Іншими словами, щоб люди, приходячи на цвинтар, відчували не скорботу, а зосередилися на радісних спогадах про померлого.

«У хлопців стоїть завдання з мінімальних матеріалів, тому що не всі можуть дозволити дорогий антураж, створити щось незвичайне», –сказала вона.

Голова Севастопольської команди «Справа честі» Тетяна Федотова поділилася, що враження від конкурсу з прикрашання могил у неї чудові. Вона вважає такі змагання правильними, щоб показати людям, що могили треба впорядковувати.

«Такі конкурси – це правильно. Потрібно показувати людям, що поховання треба належним чином облаштовувати. Ми спеціалізуємося на благоустрої. Ми допомагаємо також у пошуку поховань, фарбуванні», – каже вона.

Переможцями конкурсу стали учасники Омського Парку Пам'яті.

Нагадаємо, російські війська, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб.

Також торік у Новосибірську пройшли змагання зі швидкісного копання могил. Тоді учасники приїжджали з усіх куточків Сибіру та змагалися за грошовий приз. Переможцями стала також команда з Омська, вона отримала 30 тисяч рублів.