Чорнобаївка 20:0. Українські військові вчергове розбили окупантів

Арестович повідомив про знищення російських сил у Чорнобаївці 20 раз

Детонація боєприпасів окупантів досі триває, зазначив Арестович

Українські військові завдали 19 нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складах боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.

Арестович розповів, що Збройні Сили України вдарили по позиціях окупантів у Чорнобаївці ще о 12:00. Станом на 13:00 там досі детонують боєприпаси, як зазначає Арестович.

«20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація досі триває», – написав радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, що перед цим про удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів повідомлялося 13 травня.

Тим часом СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

Тим часом на Харківщині з’явилася своя «Чорнобаївка» – Арестович.

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