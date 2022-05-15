Чорнобаївка 20:0. Українські військові вчергове розбили окупантів
Арестович повідомив про знищення російських сил у Чорнобаївці 20 раз
Детонація боєприпасів окупантів досі триває, зазначив Арестович
Українські військові завдали 19 нищівного удару по скупченню російської військової техніки та складах боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці Херсонської області. Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович у Facebook.
Арестович розповів, що Збройні Сили України вдарили по позиціях окупантів у Чорнобаївці ще о 12:00. Станом на 13:00 там досі детонують боєприпаси, як зазначає Арестович.
«20-та Чорнобаївка. Удар був о 12:00. Детонація досі триває», – написав радник керівника Офісу президента.
Нагадаємо, що перед цим про удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів повідомлялося 13 травня.
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