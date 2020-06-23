У Рівному хочуть встановити пам’ятник Джорджу Флойду – афроамериканцю, який загинув від рук поліцейського у США



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Протести у США після убивства Джорджа Флойда

Відповідна петиція з’явилася на сайті Рівненської міськради

На сайті Рівненської міської ради 18 червня зареєстрували петицію про те, щоб встановити у місті пам’ятник Джорджу Флойду — афроамериканцю, який загинув 25 травня 2020 року, після того як поліцейський із Міннеаполісу Дерек Шовін притиснув йому коліном шию, тримавши її понад 8 хвилин, поки Джордж лежав обличчям до землі.

Авторка петиції пропонує кілька локацій для встановлення: на території Національного університету водного господарства та природокористування, девчиться велика кількість темношкірих студентів; неподалік території самого університету, на перехресті вулиць В.Чорновола та С. Бандери на невеликій площі на території біля входу в парк, де також проходить велика кількість студентів та жителів міста.

«Пам’ятник збагатить наше місто, де проживає безліч національностей, в тому числі і африканці, культурним надбанням і продемонструє усьому світу, що Рівне та рівняни не стоять осторонь світових, глобальних і культурних тенденденції та важливих потрясінь», – пише авторка петиції.

На цей час петицію підписали вже три людини.

Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.