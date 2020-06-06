Тисячі британців вийшли на протести через загибель Джорджа Флойда



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Протести відбувались, попри те, що британські чиновники закликали уникати масових зібрань через пандемію

Протести, спричинені загибеллю Джорджа Флойда у США, відбулися у містах: Лондон, Манчестер, Кардіфф, Лестер та Шеффілді

Попри заклики урядовців уникати масових зібрань на тлі пандемії коронавірусу, тисячі британців влаштували демонстрації з метою протидії расизму та досягнення расової справедливості.

Про це 6 червня повідомляж BBC.

«Протести, спричинені загибеллю Джорджа Флойда у США, відбулися у містах: Лондон, Манчестер, Кардіфф, Лестер та Шеффілд», - йдеться у повідомленні.

У Лондоні протестувальники стали на коліна та влаштували хвилину мовчання у зв'язку з подіями у США.

Протести відбувались, попри те, що британські чиновники закликали уникати масових зібрань через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо взяв участь в марші проти жорстокості поліції, расизму і дискримінації меншин, який проходив в Оттаві 5 червня.

25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло. Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Влада у низці американських міст ввела комендантську годину у зв'язку з протестами, викликаними загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда.

30 травня перед Білим домом почалися зіткнення.

За кілька днів поліція заарештувала близько 1700 осіб у 22 американських містах.