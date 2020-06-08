Протести в США: рідні Джорджа Флойда звернулися до ООН



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Сім'я Джорджа Флойда звернулася до ООН

Адвокат від імені родичів Флойда просить ООН надати рекомендації щодо реалізації реформи американської поліції

Сім'я афроамериканця Джорджа Флойда, який помер від дій поліції під час затримання, закликає ООН втрутитися в процес розгляду справи про його смерть.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Адвокат сім’ї Бенджамін Крамп також від імені родичів просить ООН надати рекомендації щодо реалізації реформи американської поліції.

Він підкреслив, що група людей, яка систематично «позбавляється урядом свого невід’ємного права на життя», повинна звернутися до ООН з проханням втрутитися.

Крамп також вказав на необхідність проведення незалежного розтину, які дозволять в майбутньому встановлювати точні причини смерті громадян в разі дій співробітника правоохоронних органів. Він додав, що необхідно і проведення незалежних судових розглядів.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.