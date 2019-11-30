У роботі Twitter стався масштабний збій



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Скарги надходять з США, Канади, Великобританії, Японії та інших країн

Користувачі скаржаться на перебої в роботі соціальної мережі Twitter.

Про це повідомляє сервіс Downdetector.

Збій стався в районі 3:50 за київським часом.

Більшість користувачів (48%) поскаржилися на роботу веб-сайту. 33% відзначили проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad, а 17% – в додатку для Android. Скарги надходять з США, Канади, Великобританії, Японії та інших країн.

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