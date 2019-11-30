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    У світі

    У роботі Twitter стався масштабний збій

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    У роботі Twitter стався масштабний збій

    Скарги надходять з США, Канади, Великобританії, Японії та інших країн

    Користувачі скаржаться на перебої в роботі соціальної мережі Twitter.

    Про це повідомляє сервіс Downdetector.

    Збій стався в районі 3:50 за київським часом.

    Більшість користувачів (48%) поскаржилися на роботу веб-сайту. 33% відзначили проблеми в роботі мобільного додатку для iPhone і iPad, а 17% – в додатку для Android. Скарги надходять з США, Канади, Великобританії, Японії та інших країн.

    Нагадаємо, служба безпеки України припинила діяльність міжнародного хакерського угруповання, учасники якого викрадали кошти з рахунків користувачів електронних платіжних систем Європи та США.

    Як повідомлялося, у президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки до Афганістану.

    Twitter соціальні мережі смартфон
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