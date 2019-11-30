У Трампа в Афганістані відібрали телефон — ЗМІ
Дональда Трампа супроводжували в Афганістан 13 журналістів. У них теж забрали телефони
Співробітники Трампа продовжували публікувати записи у Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента
У президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки до Афганістану.
Про це пише Politico
Зазначається, що у всіх членів делегації, що прибула в Афганістан, були вилучені пристрої, які можуть передавати сигнал.
При цьому співробітники Трампа продовжували публікувати записи з облікового запису в Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента.
Американського президента супроводжували в Афганістан 13 журналістів. Їм повідомили про те, куди вони летять, за дві години до прибуття.
Нагадаємо, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.
Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»
Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.
До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.