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    У світі

    У Трампа в Афганістані відібрали телефон — ЗМІ

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    <p>Дональда Трампа супроводжували в Афганістан 13 журналістів. У них теж забрали телефони</p> - У Трампа в Афганістані відібрали телефон — ЗМІ

    Дональда Трампа супроводжували в Афганістан 13 журналістів. У них теж забрали телефони

    Співробітники Трампа продовжували публікувати записи у Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента

    У президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки до Афганістану.

    Про це пише Politico

    Зазначається, що у всіх членів делегації, що прибула в Афганістан, були вилучені пристрої, які можуть передавати сигнал.

    При цьому співробітники Трампа продовжували публікувати записи з облікового запису в Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента.

    Американського президента супроводжували в Афганістан 13 журналістів. Їм повідомили про те, куди вони летять, за дві години до прибуття.

    Нагадаємо, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

    Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

    Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.

    До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.

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