У Трампа в Афганістані відібрали телефон — ЗМІ



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Дональда Трампа супроводжували в Афганістан 13 журналістів. У них теж забрали телефони

Співробітники Трампа продовжували публікувати записи у Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента

У президента США Дональда Трампа відібрали смартфон під час поїздки до Афганістану.

Про це пише Politico

Зазначається, що у всіх членів делегації, що прибула в Афганістан, були вилучені пристрої, які можуть передавати сигнал.

При цьому співробітники Трампа продовжували публікувати записи з облікового запису в Twitter, щоб ніхто не помітив неактивності в соціальних мережах президента.

Американського президента супроводжували в Афганістан 13 журналістів. Їм повідомили про те, куди вони летять, за дві години до прибуття.

Нагадаємо, президент США здійснив несподіваний візит до Афганістану на американську базу, щоб привітати військових з Днем подяки.

Трамп в Афганістані також заявив про можливу мирну угоду з «Талібаном»

Це перший візит Трампа до Афганістану, але вже другі його відвідини зони бойових дій. У 2018 році, на наступний день після Різдва, чинний президент США побував на військовій базі в Іраку.

До слова, цього тижня Трамп відправив у відставку міністра Військово-морських сил США.