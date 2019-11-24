Дані понад мільярда користувачів соцмереж потрапили в інтернет



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Експерт з кібербезпеки з США Вінні Тройя виявив базу даних з інформацією про 1,2 млрд користувачів соцмереж

Інформація про 1,2 млрд користувачів соціальних мереж Facebook, Twitter, LinkedIn і сервісу Github виявилася у відкритій базі даних.

Про це повідомляє Wired з посиланням на експерта з кібербезпеки Вінні Тройя.

За його словами, в Мережу потрапили відомості з профілів. У їх числі - 50 млн номерів телефонів і записи з історії працевлаштування.

У базі даних не було паролів акаунтів або номерів банківських карт. Чия це база даних - невідомо, файл знаходиться на сервісі Google Cloud.

Його найменування вказує на компанію People Data Labs. Однак засновник фірми Шон Торн сказав, що вони не користуються сервісом.

Тройя звернувся в ФБР і розповів про базу даних. Вже через кілька годин вона була заблокована.