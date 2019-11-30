Скандал тижня. Apple нарешті відповіла на питання «чий Крим?»



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В Apple запевняють, що завжди вказували Крим українським за межами Росії

Виробник айфонів вирішив втішити росіян: пише, що Крим – Росія лише на території країни-агресора

Компанія Apple уважно вивчить систему позначення спірних територій на своїх картах, після того як сервіс «Погода» вказав окупований Крим як «російську» територію.

Про це Reuters повідомила прессекретар корпорації Труді Мюллер.

Вона пояснила, що Apple завжди вказувала Крим українським за межами Росії і внесла зміни в приналежність території лише для російських користувачів.

За словами Мюллер, перш ніж прийняти рішення щодо позначень на своїх картах, компанія «розглядає міжнародне право і вносить зміни на вимогу закону».

«Ми проводимо поглиблений аналіз того, як ми обробляємо спірні кордони в наших сервісах, і в результаті можемо внести зміни в майбутньому», - уточнила представник Apple.

Напередодні представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.