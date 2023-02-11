За вечір ЗСУ знищили 20 дронів-камікадзе Shahed

Пуски дронів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря

У вечірній час 10 лютого російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

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Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, пуски баражуючих боєприпасів здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

«Загалом за період з 18:00 по 23:55 силами та засобами Повітряних сил ЗС України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131», – повідомляють Повітряні сили.

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Як повідомлялося, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.

У південних регіонах України увечері 10 лютого ворог запустив 12 дронів-камікадзе. П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною.

Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.