Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль

Диктатор заявляє, що «РФ є чим відповісти» на постачання Україні західних озброєнь

Диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Майже через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще у лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.

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«Наше головне завдання – це збереження Росії», – дослівно сказав Путін.

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Крім того, господар Кремля багато говорив про «загрози Росії», і стверджував, що «РФ є чим відповісти» на постачання Україні західних озброєнь.

Нещодавно Путін заявляв, що хоче уникнути обстрілів російської території.

Нагадаємо, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту.

Також раніше Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ.

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До слова, триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області.