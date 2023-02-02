Головна Світ Політика
search button user button menu button

Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль
фото з відкритих джерел

Диктатор заявляє, що «РФ є чим відповісти» на постачання Україні західних озброєнь

Диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Майже через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще у лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.

«Наше головне завдання – це збереження Росії», – дослівно сказав Путін. 

Крім того, господар Кремля багато говорив про «загрози Росії», і стверджував, що «РФ є чим відповісти» на постачання Україні західних озброєнь.

Нещодавно Путін заявляв, що хоче уникнути обстрілів російської території.

Нагадаємо, що у Росії зростає ймовірність військового перевороту.

Також раніше Зеленський одним словом охарактеризував Путіна та назвав умову переговорів із РФ.

До слова, триває 344-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Внаслідок чого пошкоджені 13 двоповерхівок, три чотириповерхівки, дитяча поліклініка, школа, гаражі та автівки, є жертви серед мирного населення. Також противник завдав три авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області.

Читайте також: Незалежна держава Астрахань. Пропагандист Соловйов шокований наслідками путінської «спецоперації» 
Теги: Україна росія путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції проти РФ
Відчуває поразку Путіна? Президентка Грузії нарешті зробила жорстку заяву
Вчора, 21:06
Російський диктатор заявив про нову ціль «спецоперації»
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
Сьогодні, 06:40
У лютому 2022-го Росія кинула у наступ свої найкращі військові частини, але всі вони були розбиті українською армією
Путін наказав захопити весь Донбас. ЗСУ відреагували
Сьогодні, 15:52

Політика

З речами на вихід: у Грузії хочуть обмежити строки перебування для росіян
З речами на вихід: у Грузії хочуть обмежити строки перебування для росіян
Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль
Через рік після початку «спецоперації» у Путіна кардинально змінилась ціль
Незалежна держава Астрахань. Пропагандист Соловйов шокований наслідками путінської «спецоперації»
Незалежна держава Астрахань. Пропагандист Соловйов шокований наслідками путінської «спецоперації»
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
Європарламент ухвалив резолюцію щодо вступу України до ЄС
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
Боїться танків Leopard із хрестами: Путін зробив нову заяву
Президент Болгарії розпустив парламент
Президент Болгарії розпустив парламент

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
30K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
9370
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
7241
Путін готує наступ на Київ: прем'єр Польщі назвав напрямки
6436
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч

Новини

СБУ викрила жителя Харківщини, який постачав комплектуючі для російських підводних човнів
Сьогодні, 20:03
Північна Корея відправить своїх військових до «ЛНР» та «ДНР»
Сьогодні, 17:52
Санкційний зашморг. ЄС може заборонити імпорт урану та алмазів із РФ
Сьогодні, 16:19
Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
Сьогодні, 15:49
СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхали президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту