«Бавовна» в Росії: губернатор заявив про атаку українського дрона
Губернатор Брянської області розповів про атаку українського дрона
У понеділок, 2 січня, вранці у Брянській області Росії сталася вибух. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що це була атака українського дрона
За його словами, внаслідок удару українського безпілотника пошкоджено об'єкт енергопостачання у Брянській області.
«Сьогодні вранці українським БПЛА було здійснено атаку на Климівський район. Постраждалих немає. На місці працюють усі оперативні служби. Внаслідок завданого удару пошкоджено об'єкт енергопостачання, у селищі відсутня електрика», – написав він у телеграм-каналі.
Климівський район Брянської області на півдні межує з Чернігівською областю України.
Як повідомлялося, у ніч на 2 січня у російському Воронежі в районі аеродрому Балтімор пролунали вибухи.
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