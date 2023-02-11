Вечірня атака дронами тривала три години: нові деталі удару

На півдні збито 11 «Шахедів»

Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже три години. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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Ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

Один дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею борються рятувальники. Постраждалих нема.

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«П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною», – інформує ОК «Південь».

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.

Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили над Миколаївщиною.

Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.