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Вечірня атака дронами тривала три години: нові деталі удару

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вечірня атака дронами тривала три години: нові деталі удару
П’ять дронів збито над Миколаївщиною
фото ілюстративне

На півдні збито 11 «Шахедів»

Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже три години. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

Один дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею борються рятувальники. Постраждалих нема.

«П’ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною», – інформує ОК «Південь».

Нагадаємо, пізно ввечері 10 лютого у багатьох областях України було оголошено масштабну повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляли про запуски дронів-камікадзе. За офіційними повідомленнями, на Київщині працювала ППО, також успішно ліквідовували дрони на Харківщині.

Повідомлялося, що два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини, ще три дрони ЗСУ збили  над Миколаївщиною.

Крім того, «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському.

Теги: безпілотник окупанти росія війна ЗСУ

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