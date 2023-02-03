«Бавовна» в Росії: губернатор Брянщини заявив про українські ракети

Російська влада заявила про обстріл з боку України

У п’ятницю, 3 лютого, у російській Брянській області прогриміли вибухи. Неспокійно у Стародубському окрузі. Про це повідомив губернатор Брянщини Олександр Богомаз.

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За його словами, о 5 годині ранку «українські націоналісти завдали ракетний удар» по території Стародубського муніципального округу.

«Системою ППО ЗС РФ атака була відбита. Збито чотири ракети. Постраждалих і руйнувань немає. Оперативні служби працюють на місці», – йдеться у повідомленні глави регіону.

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Нагадаємо, 2 січня вранці у Брянській області Росії стався вибух. Губернатор Брянщини Олександр Богомаз заявив, що це була атака українського дрона.

2 лютого диктатор Володимир Путін назвав нове завдання для росіян. Майже через рік після початку «спецоперації» він заявив, що тепер усі мають зосередися на «збереженні Росії». Хоча ще у лютому 2022 року росіяни планували за три дні взяти Київ.